Ciclismo su pista – Mondiali Paralimpici: il ct Mario Valentini convoca tre azzurri per lo stage di Montichiari

Mario Valentini convoca tre azzurri per uno stage prima dei campionati del Mondo di ciclismo Paralimpico che si disputeranno dal 22 al 25 a Rio de Janeiro

Il C.T. della Nazionale di Ciclismo Paralimpico, Mario Valentini ha convocato tre atleti azzurri in vista degli imminenti Campionati del Mondo di Ciclismo Paralimpico che avranno luogo dal 22 al 25 p.v. a Rio de Janeiro. Andrea Tarlao (C5) , Fabio Anobile (C3) e Giancarlo Masini (C1) si ritroveranno da oggi 8 Marzo fino a Domenica 11, presso il Velodromo di Montichiari, dove effettueranno uno stage di preparazione in vista dell’ evento iridato. A Rio, si correrà sul Velodromo Olimpico che ha ospitato le competizioni ciclistiche su Pista nelle Olimpiadi e Paralimpiadi nel 2016 ed è prevista la partecipazione di 170 corridori in rappresentanza di circa 30 Nazioni.

Ecco nel dettaglio l’elenco e le società di appartenenza dei convocati:

Anobile Fabio Alove Team A.S.D.

Masini Giancarlo G.S. Fiamme Azzurre

Tarlao Andrea Alove Team A.S.D.