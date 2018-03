Ciclismo: Marco Aurelio Fontana al via del 25° Trofeo Laigueglia MTB Classic

Marco Aurelio Fontana sarà ai nastri di partenza del 25° Trofeo Laigueglia MTB Classic in programma domani nella città ligure

Niente riposo per Marco Aurelio Fontana (Team Bianchi Countervail) dopo il debutto nella Coppa del Mondo XCO 2018 in Sudafrica. Domenica 18 marzo il Prorider tornerà infatti in gara nel 25° Trofeo Laigueglia MTB Classic, prova Top class in programma a Laigueglia, in Liguria. Zone e sterrati che Fontana conosce molto bene, sui quali sarà chiamato a duellare con un altro reduce dalla gara di Stellenbosch, Andrea Tiberi. Fontana e gli atleti Elite e Under 23 del Team Bianchi Countervail sono equipaggiati da Bianchi con due modelli top di gamma in carbonio con geometria racing: la rivoluzionaria Methanol CV e la Methanol 29.1 Full Suspension.