Wout Poels decide di partecipare al Giro d’Italia con i gradi di capitano (salvo squalifica di Froome)

Wout Poels, corridore del Team Sky, parteciperà al Giro d’Italia 2018 come primo gregario di Chris Froome. Il ciclista in questo momento sta realizzando una stupenda Parigi-Nizza e la decisione di correre la corsa a tappe italiana è più che giustificata. Questa scelta dell’olandese potrebbe essere un indizio sulla possibile esclusione di Froome dal Giro d’Italia. Poels, se Froome verrà squalificato per la vicenda doping relativa all’ultima edizione della Vuelta di Spagna, avrà i gradi di capitano del Team Sky e lotterà per la classifica generale del Giro d’Italia, motivi che potrebbero aver spinto Poels a partecipare alla grande corsa a tappe italiana. Il ciclista del Team Sky è un corridore molto forte in salita e a cronometro e questa sua candidatura (avallata dai manager della squadra britannica) come capitano al Giro è più che giustificata. L’olandese ha spiegato i motivi di questa scelta: