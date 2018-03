Ciclismo: la Bahrain Merida rinnova la partnership con la Latteria Soligo

Un sodalizio che porta bene quello tra Latteria Soligo e la Bahrain Merida. La casa produttrice di casearia del territorio sarà al fianco degli atleti nelle corse ciclistiche più importanti del calendario internazionale

Impegno, concentrazione, spirito di sacrificio e di squadra. Questi i valori del Bahrain Merida, composto da 28 atleti e 45 collaboratori provenienti da 12 paesi diversi. Una squadra che si pone ai massimi livelli nelle competizioni internazionali, come dimostrato dall’entusiasmante vittoria di Vincenzo Nibali alla Milano–Sanremo. Fondamentale, per atleti di questo calibro, l’attenzione alla salute e all’alimentazione, che hanno bisogno di una dieta appropriata e basata su prodotti di elevata qualità. Nasce da questa esigenza la collaborazione oramai decennale di Latteria Soligo con il mondo del grande ciclismo. L’azienda, vera istituzione dell’agroalimentare veneto con oltre 130 anni di storia, per tutto il 2018 sarà infatti nuovamente al fianco della squadra come Official Food Supplier. La dott.ssa Martinelli, nutrizionista di Nibali e compagni ha spiegato:

“latte, burro e formaggi, ricchi di proteine nobili, calcio, magnesio e potassio sono alleati preziosi per favorire il recupero muscolare e stimolare la sintesi proteica dopo un esercizio intenso. Inoltre, grazie al connubioequilibrato di proteine “veloci” (sieroproteine) e “lente” (caseine), i latticinisono utili ancheper aumentare l’apporto proteico di colazione e spuntini, senza incidere eccessivamente sull’apporto calorico. Per questo nella dieta degli atleti inserisco sempre prodotti lattiero-caseari che mi diano garanzia di elevata qualità”.

Anche per la stagione 2018 il food truck del Team Bahrain Merida potrà dunque contare su Latteria Soligo e il latte QV – Qualità Verificata. Un latte eccellente, frutto di una filiera controllata che mette al centro il benessere animale e naturalmente ricco di Omega 3 grazie all’integrazione dell’alimentazione delle bovine con razioni quotidiane di semi di lino. Per i corridori ogni giorno saranno in tavola anche burro QV, Lea casatella Trevigiana DOP, frescoSì senza Lattosio e yogurt, ideali per la prima colazione e non solo: tutti prodotti all’insegna della genuinità, del gusto e della forte identità territoriale che fanno della produzione Latteria Soligo una eccellenza alimentare del Made in Italy. Il presidente Lorenzo Brugnera ha spiegato: