Notte insonne per i giocatori del Real Madrid: i tifosi del PSG hanno rovinato il sonno dei blancos facendo scoppiare dei petardi sotto l’hotel fino a rendere necessario l’intervento della polizia

Questa sera al Parco dei Principi andrà in scena PSG-Real Madrid, non proprio una partita qualsiasi. Per entrambe le squadre la Champions League è un obiettivo importantissimo, se non quello più importante della stagione. Lo è sicuramente per il Real Madrid che ha già detto addio alla Liga e che ripone nella Coppa dei Campioni tutte le sue speranze di evitare una stagione fallimentare. Il PSG dal canto suo, nonostante domini in Francia, vorrebbe fare il tanto agognato salto di qualità e conquistare la coppa dalle grandi orecchie, per la quale sono stati fatti investimenti faraonici come l’acquisto di Neymar. Proprio il brasiliano, infortunatosi contro il Marsiglia, non sarà della partita. Assenza che, sommata al 3-1 dell’andata, rende abbastanza complicata l’impresa di Cavani e compagni. Vista l’importanza della partita, i tifosi del PSG hanno pensato bene di ricorrere a qualsiasi metodo utile per destabilizzare i Blancos. Nella notte un gruppo di ultras si è presentato sotto l’hotel nel quale alloggiano Ronaldo e compagni e ha deciso che per il resto della notte non avrebbero dormito: diversi petardi sotto le finestre dell’albergo hanno sveglio i giocatori e hanno richiesto l’intervento della polizia, arrivata a sirene spiegate, giusto per aumentare il trambusto e aggiungere un po’ di caos alla situazione. Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha comunque mantenuto la calma commentando: