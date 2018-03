Veleno su Dani Alves, i tifosi della Juventus ‘annientano’ il brasiliano: “non dovevi vincere la Champions?”

Poco più di un mese fa Dani Alves aveva svelato di aver lasciato la Juve per vincere la Champions con il Psg, oggi è arrivata la rivincita dei tifosi bianconeri

La vendetta è un piatto che va servito freddo, se ne è accorto Dani Alves dopo l’eliminazione del Paris Saint-Germain, estromesso dalla Champions dopo il doppio ko con il Real Madrid. I tifosi della Juventus non aspettavano altro che veder uscire i francesi, per scagliarsi così contro il terzino brasiliano che, un mese fa, aveva sottolineato di aver lasciato i colori bianconeri per vincere la Champions con il Psg: “Il mio obiettivo è tornare a vincere la Champions League, per questo ho lasciato la Juventus. Ed è lo stesso motivo per cui Neymar ha lasciato il Barcellona. È una coppa che dà adrenalina, ci eccita”. Frasi subito recuperate dal popolo bianconero, che non ha esitato ad attaccare duramente Dani Alves subito dopo il fischio finale, sbeffeggiandolo con tweet ironici e taglienti. Stasera tocca alla Juventus provare a superare l’ostacolo Tottenham per valicare gli ottavi di Champions, farcela sarebbe uno smacco doppio nei confronti di Dani Alves che, forse, potrebbe anche pensare: “ma chi me lo ha fatto fare…”.