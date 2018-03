Champions League – CR(7)ack Psg, il Real annienta i francesi: quando i soldi non fanno la felicitÃ …

Quando i soldi non fanno la felicità: che flop del Psg! Cristiano Ronaldo manda in tilt i francesi che falliscono ancora

Il grande calcio è tornato protagonista: con un angelo in cielo, Davide Astori, a godersi lo spettacolo, le più forti squadre europee sono tornate a regalare emozioni per il ritorno degli ottavi di Champions League. Occhi puntatissimi sulla sfida tra Psg e Real Madrid: un match tutto in salita per i padroni di casa dopo il 3-1 del Bernabeu. Tante le aspettative del pubblico francese sui giocatori del Psg, ma Cavani e compagni non sono riusciti a regalare un sogno ai propri tifosi, che sono tornati a casa ancora una volta con l’amaro in bocca, delusi. Una delusione legittima per il pubblico francese, che dopo un mercato estivo stellare deve fare i conti con l’ennesimo fallimento: 222 milioni spesi per Neymar altri 180 per Mbappè, per cosa? Per uscire ancora una volta agli ottavi di finale di Champions League. Un vero e proprio flop per il Psg che trionfa in Francia ma dimostra poca personalità a livello europeo e non riesce ad essere all’altezza dei grandi club.

Sorridono invece gli spagnoli e non può che fare altrimenti anche Zidane che grazie alla sua stella Cristiano Ronaldo vola ai quarti di finale di Champions. E’ stato infatti proprio il portoghese l’uomo decisivo, colui che ha dato una scossa alla partita, terminata col risultato di 1-2, col suo gol di testa al 51esimo che ha mandato in tilt la squadra francese. Solo elogi per CR7 che in otto partite in Champions League ha realizzato ben 12 gol, trascinando sempre il Real Madrid con la sua grinta. Piange invece il Psg, orfano della propria stella Neymar, operato pochi giorni fa a Belo Horizonte e costretto a rimanere due mesi lontano dai campi di gioco. Sfuma dunque il sogno Champions per i francesi che, questa sera, una lezione l’hanno imparata: i soldi non fanno la… felicità