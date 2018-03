Champions League – Real Madrid in vantaggio! Cristiano Ronaldo spiazza il Psg [VIDEO]

Cristiano Ronaldo porta in vantaggio il Real Madrid: la strada del PSG sempre più in salita

Non poteva che essere Cristiano Ronaldo a dare una smossa alla sfida tra Psg e Real Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La strada per i francesi si fa sempre più in salita: Cavani e compagni, orfani di Neymar, devono rimontare il 3-1 del Bernabeu, ma la rete appena segnata da CR7 rende adesso tutto più faticoso. 12° gol per il portoghese, capocannoniere della Champions League: il colpo di testa dell’attaccante del Real Madrid, al 51esimo, è stato fatale per il Psg. Da elogiare la splendida giocata di Asensio e il cross in area di Lucas Vazquez, che hanno permesso a CR7 di andare a rete.