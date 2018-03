Champions League – Un doppio rimbalzo ‘aiuta’ il Psg: un Cavani… fortunato trova il gol del pareggio [VIDEO]

La dea bendata bacia Cavani e il PSG: i padroni di casa trovano il gol del pareggio al 71esimo

Sono serviti 20 minuti al Psg per trovare la rete dopo il gol di Cristiano Ronaldo. E’ stato un doppio rimpallo fortunato che ha aiutato i padroni di casa a trovare uno spiraglio di luce in un match diventato troppo buio. La squadra parigina deve rimontare il 3-1 del Bernabeu per aggiudicarsi il pass per i quarti di finale di Champions League. Nonostante l’uomo in meno (Verratti espulso) il PSG è riuscito a trovare il gol del pareggio, con Cavani.