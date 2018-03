Cementir: in 2017 utile netto di 71,5 mls (+6,2%), ricavi +10,9%

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – Cementir Holding ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 1,14 miliardi di euro, in crescita del 10,9% rispetto ai 1,027 mld di euro nel 2016. Il mol è pari a 222,7 mln (+12,6%) e l’utile netto di gruppo a 71,5 milioni di Euro (+6,2%). L’indebitamento finanziario netto è pari a 536,6 milioni di euro (562,4 mln al 31 dicembre 2016). Lo rende noto il gruppo al termine del Cda, presieduto da Francesco Caltagirone Jr., che ha esaminato e approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

L’esercizio 2017, commenta Caltagirone Jr, “si è chiuso con un margine operativo lordo pari a 222,7 milioni di euro, superiore ai 197,8 milioni di euro dell’esercizio precedente, grazie al consolidamento per 12 mesi del gruppo CCB e al miglioramento in Cina, Regno Unito, Norvegia e Svezia, che ha permesso sostanzialmente di compensare i minori risultati conseguiti in Turchia, Egitto e Malesia. Inoltre, le svalutazioni della Lira turca e della Sterlina egiziana hanno determinato un impatto negativo sui risultati del Gruppo”.

“Il flusso di cassa generato dall’attività operativa e il controllo del capitale circolante hanno consentito di chiudere l’anno con un indebitamento finanziario netto di 536,6 milioni di euro, migliore delle previsioni”, aggiunge. il presidente e amministratore delegato.