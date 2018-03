Cementir: in 2017 utile netto di 71,5 mls (+6,2%), ricavi +10,9% (2)

(AdnKronos) – Il gruppo nel 2017, si legge nella nota, ha proseguito con le attività di integrazione del gruppo CCB, continuando a perseguire azioni di efficienza coerenti alle dinamiche dei mercati di riferimento. Nel 2018 il gruppo “sarà impegnato nel processo di integrazione di Lehigh White Cement Company”.

Con il nuovo perimetro industriale (senza le società italiane cedute e con l’inclusione della nuova società Lehigh White Cement Company), sottolinea Cementir Holding, “si prevede di raggiungere a livello consolidato ricavi di circa 1,25 miliardi di Euro e un margine operativo lordo di circa 235 milioni di Euro, includendo il contributo di Lehigh White Cement Company dal secondo trimestre 2018, per circa 10 milioni di Euro. Queste previsioni sono state elaborate ipotizzando una svalutazione dei tassi di cambio, in particolare della Sterlina egiziana e della Lira turca”.

L’indebitamento finanziario netto a fine 2018, rileva ancora il gruppo, “è previsto pari a 260 milioni di Euro, includendo investimenti industriali di circa 80 milioni di Euro, il pagamento del corrispettivo di 106,6 milioni di dollari per l’acquisizione di Lehigh White Cement Company e l’incasso del corrispettivo per la cessione del 100% del capitale azionario di Cementir Italia”.