Cecilia Rodriguez fa impazzire i fan: la FOTO senza veli che ha “acceso” Instagram

Cecilia Rodriguez sta continuando a far parlare di sè dopo le note vicende legate al Grande Fratello Vip, la sorella di Belen ha sorpreso tutti con uno scatto hot

Cecilia Rodriguez fa impazzire i suoi fans, la sorella di Belen in versione super sexy. L’esperienza al Grande Fratello è stata utile a lanciare ulteriormente la Rodriguez nel mondo dello spettacolo, dandole una visibilità forse anche al di là delle attese. Probabilmente ha inciso molto anche qualche avvenimento di rilievo all’interno di suddetta casa, ha fatto molto discutere ad esempio l’inizio della relazione con Ignazio Moser. Cecilia infatti ha lasciato in diretta l’ex fidanzato Francesco Monte, provocando un discreto subbuglio. Adesso la Rodriguez continua a scatenarsi su Instagram, in particolar modo ha pubblicato un Storia che ha scatenato la reazione dei fan, la Rodriguez completamente nuda, non servono altri commenti. In alto ecco la FOTOGALLERY bollente.