C’è Posta per Te – Belen e Iannone in puntata: chi li avrà mandati a chiamare? Grande sorpresa per la coppia

A “C’è Posta Per Te” Belen Rodriguez e Andrea Iannone saranno ospiti della prossima puntata del programma di Maria De Filippi e riceveranno una grossa sorpresa

La coppia più chiacchierata del momento, composta da Belen Rodriguez e Andrea Iannone sarà ospite del programma di Canale 5 ‘C’è Posta per te’ sabato prossimo. Il duo però non sarà la sorpresa di qualche fan, ma saranno proprio Belen ed Andrea a ricevere la busta con l’invito a presenziare alla trasmissione insieme a Alfonso Signorini. Chi li avrà mandati a chiamare? Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti nei panni del pilota e della showgirl intratterranno il pubblico con un divertente sketch. Ad annunciare la presenza della coppia nel programma proprio l’account ufficiale di ‘C’è Posta per Te’ con un breve video:

