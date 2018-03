Cavs, coach Lue esalta Larry Nance Jr: “è un titolare, ecco come è diventato fondamentale “

Dopo qualche ko di troppo che aveva già posto fine alla ‘magia’ post trade deadline, i Cavs sono tornati a respirare grazie ad un’importante vittoria su Detroit Pistons. Il solito LeBron James ha fatto la differenza, ma merita una menzione speciale la grande serata di Larry Nance Jr, diventato titolare dopo i ko di Thompson e Love. L’ex Lakers ha messo insieme 22 punti (9/14 al tiro), 15 rimbalzi e 15 di +/- in 32 minuti di gioco. Prestazione saltata da coach Tyronn Lue che ha lodato le sue qualità nel post partita:

“gli ho solo lasciato la possibilità di migliorare il nostro attacco e la nostra difesa. Mi piace quello che solitamente fa uscendo dalla panchina, abbiamo un assoluto bisogno di tutta quella grinta e quell’energia che lui porta in campo. Gioca con un’energia fuori dal comune. È molto veloce e atletico, trova sempre il modo per essere efficiente in campo. È sempre nella posizione giusta, il che ci permette di servirgli facilmente dei passaggi per una schiacciata o un tiro aperto. La sua sola presenza in campo è fondamentale per noi.”