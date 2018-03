Caronte & Tourist: punta a crescita flotta, tra sfide sbarco a Piazza Affari (2)

(AdnKronos) – L’ipotesi di una ipo era stata prospettata, nel corso di una convention con i dipendenti prima di Natale, dal presidente della Caronte & Tourist, Antonino Repaci. “Abbiamo un sogno, la quotazione in Borsa. E’ molto difficile entrare nell’elite dei capitalisti italiani ma ci stiamo impegnando”, aveva detto in quell’occasione.

Sull’operazione sono puntati anche i riflettori dei sindacati. “Noi siamo in attesa di vedere gli sviluppi. Sappiamo che l’azienda è solida e ha messo in cantiere nuovi investimenti. Riteniamo che sia per questo – afferma il segretario generale della Filt Sicilia Franco Spanò – che abbia prospettato l’ipotesi di una quotazione finalizzata all’acquisizione di risorse per finanziare questi investimenti in flotta. La quotazione è, comunque, una delle strade: per noi, la priorità è lo sviluppo che è garanzia di crescita dell’occupazione. Il nostro focus è sugli investimenti”.

Il gruppo copre i collegamenti da e verso la Sicilia: dal traghettamento veloce sullo stretto di Messina, al cabotaggio sulla linea Salerno – Messina (tramite Cartour e Napoli – Catania con l’acquisizione della compagnia New TTT Lines. Il gruppo copre inoltre i collegamenti con le isole minori con la NGI, la Maddalena Lines e con il comparto navi della Siremar, acquisita, tramite la partecipata Caronte & Tourist Isole Minori.