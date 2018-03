“Capitano in campo e nella vita”, Lega Pro ricorda Astori

Firenze, 6 mar. – (AdnKronos) – ‘Un capitano in campo e nella vita”. E’ come è stato ricordato Davide Astori dal comitato etico della Lega Pro con il presidente, il prefetto Francesco Cirillo, Luigi Ciampoli, Paola Ferrari, il prefetto Salvatore Festa e mons. Pietro Santoro, nel corso dell’incontro di oggi. Il comitato etico della Lega Pro si stringe al dolore della Famiglia Astori e dell’Acf Fiorentina per la perdita di un uomo di valore e di valori.