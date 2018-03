Canottaggio – Tutto pronto per le celebrazioni dei 130 anni dell’Italia a remi

Celebrazioni dei 130 anni di canottaggio: il presidente Abbagnale presenta il programma completo

A Torino il 16 marzo, alle ore 11.30 presso la sede della Società Canottieri Eridano in Corso Moncalieri 88, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale presenterà agli Organi d’Informazione il programma completo delle Celebrazioni dei 130 anni dell’Italia del canottaggio. Sarà un programma articolato che si svilupperà dal 16 marzo da Torino per concludersi, dopo oltre otto mesi, a Roma il 2 dicembre 2018. Un’occasione unica per celebrare la disciplina del canottaggio che dal 1888, anno di nascita, al 2018 ha regalato all’Italia sempre grandi emozioni. Per questo motivo il remo italiano, su iniziativa del Presidente Abbagnale e del Consiglio federale, intende amplificare il più possibile, anche attraverso il programma delle celebrazioni, l’immagine di uno sport vincente come il canottaggio impregnato di sani valori che si pone anche come ‘sentinella’ dell’ambiente con una forte vocazione alla Responsabilità Sociale.

All’incontro con gli Organi d’Informazione del prossimo 16 marzo parteciperanno anche i Presidenti delle cinque Società fondatrici della FIC (Armida, Cerea, Caprera, Esperia, Eridano) avvenuta a Torino il 31 marzo 1888. Tra gli eventi che saranno presentati a Torino è importante sottolineare, già da subito, che nel pomeriggio del 16 marzo, nel tratto di fiume prospiciente la SC Armida, si disputerà la prima Regata Nazionale di Fondazione, riservata alla categoria pararowing, mentre il 18 marzo, con inizio alle ore 8.30, alla SC Esperia, si svolgerà la seconda Regata Nazionale di Fondazione riservata alle categorie giovanili. Grande attesa anche per la Regata Azzurra ‘ Trofeo 70° COOP, gara in quattro di coppia riservata alle donne, alla quale parteciperanno equipaggi della nazionale femminile. Ad illustrare i contenuti di questa regata sarà presente, in Conferenza Stampa, Roberto Nanni, responsabile strategia prodotto a marchio di Coop Italia. La prima insegna della moderna distribuzione che a Torino celebra, quest’anno, i primi 70 anni di vita del suo prodotto a marchio e che, nell’occasione, è divenuto partner della Federazione Italiana Canottaggio.