Campionati sciistici delle Truppe Alpine – Seconda giornata: assegnati i titoli di campione italiano dell’Esercito di Biathlon militare

Seconda giornata di gare ai Campionati sciistici delle Truppe Alpine. Assegnati a Pragelato i titoli di campione italiano dell’Esercito di Biathlon militare

Nella seconda giornata di gare dei CaSTA 2018, è ancora il Reparto Comando e Supporti Tattici “Tridentina” a salire sul gradino più alto del podio. Questa volta nel biathlon militare, con il caporalmaggiore scelto Michela Andreola che, al termine di 10 avvincenti chilometri, ha preceduto sul traguardo il caporalmaggiore capo Dominique Vallet ed il primo caporalmaggiore Vanessa Primon. In campo maschile (15 km) si è registrata la prima vittoria in quest’edizione del 4° reggimento Alpini paracadutisti, con il caporalmaggiore scelto Marco Corradin davanti al collega di Reparto primo caporalmaggiore Daniele Scopel ed al maresciallo ordinario Marco Recchioni effettivo al 2° reggimento trasmissioni Alpino. Seconda giornata di gare anche per i plotoni, che dopo il pernotto esterno si sono cimentati in altri 20 chilometri di movimento scialpinistico, superando un dislivello complessivo (positivo e negativo) di circa 1600 metri con prove a cronometro, di trasmissioni e di lancio di bomba a mano.

Questa sera, a Sestriere, verrà assegnato il titolo di scialpinismo con una gara in notturna trasmessa in diretta streaming dalle ore 20.00 sui siti www.ana.it e www.meteomont.org. Appuntamento importante domani al cinema di Sestriere, dove esperti militari e civili si confronteranno in un interessantissimo dibattito in materia di sicurezza in montagna, tema principale di questa edizione dei Campionati.