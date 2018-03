Camera: domenica prossima Montecitorio a porte aperte

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Domenica 11 marzo nuovo appuntamento con Montecitorio a porte aperte. Alle ore 11, in piazza Montecitorio, si esibisce la Banda dei Carabinieri diretta da Massimo Martinelli. Il programma prevede l’esecuzione dell’Inno nazionale, brani di L. Leonhard (Principe Eugenio); M. Martinelli (5 giugno); G. Rossini (Guglielmo Tell), e terminerà con l’esecuzione dell’Inno europeo.

L’accesso al Palazzo è possibile dalle ore 10,30 alle 14,30 (ultimo ingresso ore 14). La visita si svolge per gruppi e ogni partecipante deve essere munito di un biglietto che avrà ritirato gratuitamente, lo stesso giorno della visita, presso l’Infopoint (via Uffici del Vicario, angolo via della Missione) che sarà aperto fin dalle ore 9,30. Ciascun visitatore può richiedere, fino a esaurimento, un massimo di due biglietti se adulto, e i biglietti per i minori che accompagna, scegliendo l’orario di visita. I possessori dei biglietti sono tenuti a presentarsi all’ingresso di Piazza Montecitorio dieci minuti prima dell’orario indicato; dopo l’ingresso del rispettivo gruppo non è comunque consentito l’accesso di eventuali visitatori in ritardo.