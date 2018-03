Calenda: “Pd con M5S? Mio tesseramento più breve della storia”

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “Se il Pd si allea con il M5S il mio sarà il tesseramento più breve della storia dei partiti politici”. Così su Twitter il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Che in un post precedente spiega: “Si può ripartire solo se lo si fa insieme. Ultima cosa di cui abbiamo bisogno è arrocco da un lato e desiderio di resa dei conti dall’altro. Ridefinire il nostro messaggio al paese, riaprire iscrizioni e tenersi lontano da M5S”. A chi è preoccupato per le divisioni e le polemiche nel partito democratico, invece, risponde: “Il leader c’è e fa il Presidente del Consiglio”. Secondo il ministro serve “una presa di coscienza sul futuro del Pd non resa dei conti su passato”. “Ho sempre parlato chiaro con Renzi – twitta Calenda – ma mi rifiuto di partecipare ora alla rimozione collettiva di un percorso che ha avuto anche tantissimi elementi positivi. Se cercano anti-Renzi non sono io”.