Calciomercato Milan, Mirabelli si scopre: Reina e Gattuso, tutta la verità

Milan, il ds Mirabelli ha parlato quest’oggi delle novità di calciomercato che potrebbero a breve arrivare da più fronti: ecco le parole del dirigente rossonero

Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, è stato intervistato da Sky Sport nel pre-partita di San Siro, prima del match contro l’Arsenal. Una debacle davvero inattesa quella dei rossoneri, che va ad interrompere un momento di ottimi risultati, ma non certo ad intaccare il morale della squadra che resta alto dopo aver accorciato in campionato sulla zona Champions League. Mirabelli ha spaziato dal calciomercato al futuro di Mirabelli, interessanti gli spunti proposti: “Cerchiamo di guardare sempre alle cose future. Per quanto riguarda l’allenatore, se ci sarò io sarà Gattuso. L’altro giorno abbiamo avvisato il Napoli perché vogliamo sentire l’agente di Reina, per vedere se ci possono essere le condizioni di portare questo giocatore con noi”. Non è mancato anche un commento sulla straziante settimana passata dopo la morte dell’ex rossonero Astori: “Abbiamo vissuto ore tremende, è venuto a mancare un ragazzo di trentuno anni che era anche cresciuto nel Milan. Proveremo a giocare immaginando che giochi al nostro fianco, giocheremo anche per lui. Non ci sono parole per descrivere questo tragico momento”.