Buffon scivola, Son svirgola e segna: Tottenham in vantaggio a Wembley, per la Juventus si fa dura [VIDEO]

Gol fortunoso per il Tottenham, Son svirgola la palla e beffa Buffon che scivola nel cambio di direzione: alla Juventus adesso servono due gol

Una rete fortunosa, un gol che non ci voleva per la Juventus, costretta ad inseguire nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Tottenham passa in vantaggio grazie ad un gollonzo di Son, che svirgola la palla su assist dall’out mancino e beffa Buffon, scivolato nel cambio di direzione. Una rete che mette in salita il cammino verso la qualificazione per i bianconeri, costretti adesso a segnare due reti senza subirne.