Buche stradali: ecco come ottenere il risarcimento danni

Il maltempo e la scarsa manutenzione stanno facendo aumentare l’odioso e pericoloso fenomeno delle buche stradali

Dopo l’ultima e abbondante nevicata che ha contribuito ad allargare il già grave problema delle buche stradali nella città di Roma, sono aumentati le richieste di risarcimento relative ai danni riportati da automobili e altri veicoli a causa di questo problema.

Cerchiamo quindi di fare chiarezza su come ottenere un eventuale risarcimento dopo essere stati protagonisti di un danno o di un incidente provocato appunto dalle odiose e pericolose buche stradali, come la rottura di una gomma o del semi asse o anche danni fisici che possono essere ricondotti alle cattive condizioni della strada.

Innanzi tutto, l’ente proprietario della strada deve garantire la piena agibilità di quest’ultima perché responsabile della sua manutenzione e di eventuali danni causati a persone o a cose. Il risarcimento dell’ente può esser erogato solo nel caso la condotta dell’utente della strada sia stata ineccepibile, inoltre il danno provocato dalle cattive condizioni della strada deve essere sempre provato.

Come prova non basta una semplice foto fatta con il proprio smartphone subito dopo l’accaduto: pe procedere al meglio bisogna contattare ed aspettare i vigili urbani per redigere un verbale ufficiale da portare come prova, in aggiunta si potrebbe fare affidamento anche su un testimone oculare.

Una volta raccolte le prove è necessario inviare una raccomandata all’amministrazione comunale di pertinenza. La pratica può essere fatta da un semplice provato, ma se ci si affida ad un avvocato specialista le probabilità di successo aumenteranno in modo esponenziale.