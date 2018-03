Buche a Roma, ecco la class action

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – Class action contro il Comune di Roma per le buche, che in questi giorni stanno causando polemiche e proteste. “Dopo l’esposto alla Procura della Repubblica, abbiamo deciso di procedere con una class action contro il Comune” annuncia il presidente dell’associazione Assotutela, Michel Emi Maritato.

“Al fine di tutelare i diritti di automobilisti e centauri – sottolinea – ci pare doveroso intraprendere un’azione legale collettiva contro quelle che consideriamo gravi negligenze da parte del Campidoglio”.

AUTO E MOTO – La class action, prosegue, “sarà rivolta a tutti quei cittadini politraumatizzati in seguito a sinistri stradali, causati dalle buche sulle strade di competenza capitolina, o che hanno riscontrato problemi alla propria autovettura o al proprio ciclomotore, a causa della presenza delle stesse”.

SICUREZZA – “Con il percorso legato, che abbiamo intenzione di intraprendere – conclude Maritato – inoltre vogliamo sollecitare l’amministrazione della sindaca Raggi ad approvare provvedimenti immediati per ripristinare il manto stradale e le conseguenti condizioni di sicurezza”.