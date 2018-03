Brescia: prodotti non regolari in minimarket, sequestro della Gdf

Milano, 9 mar. (AdnKronos) – La Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito un intervento nella zona della Stazione Ferroviaria di Brescia nei confronti di un minimarket gestito da soggetti di nazionalità cinese, per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti. Il controllo si è concluso con il rinvenimento e il sequestro di 829 oggetti pronti per la vendita, composti prevalentemente da parrucche ed ‘extension’.

Le irregolarità riscontrate, sanzionate in via amministrativa, possono comportare una pena pecuniaria da un minimo di 516 euro fino a un massimo di 25.823 euro. Sono in corso i necessari accertamenti volti a ricostruire la filiera di distribuzione al fine di individuare il fornitore della merce immessa illecitamente sul mercato.