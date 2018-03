Boxe – Manny Pacquiao è pronto a tornare sul ring: sfiderà Mathysse per il titolo dei pesi welter, ecco i dettagli

Manny Pacquiao è pronto a ritornare sul ring: il pugile filippino sfiderà il campione dei pesi welter Matthysse con in palio il titolo

Manny Pacquiao è pronto a fare il suo grande ritorno sul ring. Il pugile filippino con all’attivo 59 vittorie, tornerà a boxare in Malesia in un evento nel quale è co-organizzatore. Pacquiao affronterà il campione del mondo dei pesi welter WBA Lucas Matthysse a Kuala Lampur. L’ex campione del mondo in otto categorie diverse, ha rifiutato di comattere a Las Vegas nel sottoclou del match mondiale fra Horn e Crawford del 14 aprile. Avversario ostico Matthysse per Pacquiao che non combatte dalla sconfitta ai punti del luglio 2017 a Brisbane contro Jeff Horn con il titolo welter WBO in palio.