Bosch: massimo comfort grazie ai nuovi motorini elettrici all’interno delle vetture

Bosch realizza “Comfort & Electronic”, una gamma affidabile e di qualità con numerosi funzioni a bordo dell’auto

Bosch, fornitore leader mondiale di tecnologia automobilistica, offre una vasta varietà di motorini elettrici nella gamma di prodotti “comfort ed elettronica”. Il catalogo comprende motorini elettrici per le più svariate funzioni: relè, altoparlanti, trombe, sistemi di refrigerazione, interruttori, spine, connettori e pompe acqua ausiliarie. La multinazionale, puntando all’innovazione continua dei propri componenti garantisce una vasta copertura di mercato automobilistico assicurando la medesima qualità delle apparecchiature di primo impianto.

Motori elettrici Bosch: soluzioni efficienti per ogni esigenza

Bosch, oltre che alla qualità, punta al massimo comfort all’interno dell’auto: dal sistema di climatizzazione alla regolazione del sedile o del finestrino. I motorini elettrici svolgono numerose funzioni nel veicolo garantendo proprio affidabilità, sicurezza e comfort. Bosch, in quanto maggiore produttore europeo di motorini elettrici, offre una vasta gamma di prodotti dai singoli componenti ai moduli completi: sono inclusi motorini elettrici, ventole di raffreddamento del motore, soluzioni per sistemi di comfort interni, tergicristalli e gestione termica. I motorini elettrici Bosch per tergicristalli sono disponibili per parabrezza e lunotto di numerosi veicoli garantendo sicurezza durante la guida, una perfetta pulizia e bassa rumorosità.

Sistemi di raffreddamento: prestazioni ottimali anche in condizioni difficili

In condizioni difficili, i motorini a combustione richiedono una gestione termica ottimale per funzionare in modo efficiente ed economico. Le unità Bosch sono in grado di regolare con precisione le prestazioni del sistema di raffreddamento in ogni condizione; in questo modo è garantita la temperatura ideale sia del motore che degli interni.

Specialmente quando si guida a basse velocità, il motore richiede prestazioni di raffreddamento più efficienti, quindi il radiatore necessita di una ventilazione adeguata. Bosch offre una vasta gamma di ventole di raffreddamento del motore, dai singoli componenti ai moduli completi. Anche le pompe idrauliche ausiliarie aumentano considerevolmente il comfort garantendo la giusta temperatura nell’auto; esse migliorano il flusso del refrigerante, che aiuta il circuito di riscaldamento e riutilizzano il calore residuo quando il motore a combustione si spegne. Le pompe Bosch sono silenziose, molto resistenti e prive di perdite per tutta la loro durata.

Relè Bosch: massima affidabilità

Tutti i sistemi montati a bordo dell’auto dipendono dai relè: motorini elettrici tergicristallo, ventole clima, chiusura centralizzata, pompe di benzina o applicazioni high-tech per chiudere o separare i circuiti elettrici. Bosch fornisce una gamma relè completa per ogni tipo di veicolo: dai micro relè ai relè di potenza a 12 V o 24 V, anche per le auto d’epoca.

Corni e trombe – oltre 80 anni di esperienza

Dal 1921, Bosch fornisce potenti dispositivi di segnalazione acustica dotati di tecnologia all’avanguardia, affidabilità e lunga durata. I normali diffusori tonali emettono un suono metallico chiaramente udibile, indipendentemente dalle condizioni ambientali e climatiche. Le trombe elettropneumatiche sono invece i dispositivi di segnalazione più utilizzati nel traffico stradale, il loro suono profondo li rende l’opzione preferita dalla maggior parte delle case automobilistiche.

Connettori Bosch: qualità, affidabilità e sicurezza per la massima capacità di carico

I sistemi elettrici che equipaggiano i veicoli sono numerosi e sofisticati ed è essenziale collegarli tramite un unico connettore. Bosch lavora a stretto contatto con le case automobilistiche per sviluppare nuovi connettori offrendo una vasta gamma per vari sistemi elettrici per auto, per veicoli commerciali, veicoli industriali, macchine agricole o speciali e auto d’epoca che offrono la massima affidabilità in qualsiasi situazione e condizione meteorologica