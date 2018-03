Bonucci ‘piange’ Astori, le lacrime ed il rimpianto del difensore: “non ho avuto modo di salutarlo”

Leonardo Bonucci si emoziona ripensando a Davide Astori, il difensore del Milan lo ricorda e rimpiange il fatto di non averlo potuto salutare

Leonardo Bonucci dopo la partita, valida per l’andata degli ottavi di Europa League del suo Milan contro l’Arsenal (persa per 2-0 dai rossoneri), si intrattiene per un’intervista a Sky. Il calciatore reduce dalla sconfitta però non si ferma solo a commentare il match, ma ricorda Davide Astori, di cui ieri sono stati celebrati i funerali (vedi qui). Bonucci si commuove a ripensare al compagno scomparso improvvisamente domenica e non riesce a trattenere le lacrime. La voce gli si abbassa e Leonardo riesce a mala pena a dire poche parole prima di interrompere l’intervista:

Ciao Davide, non ho avuto modo di andarlo a salutare. Davide era un numero uno sotto tutti i punti di vista, mi ha toccato tantissimo la sua scomparsa improvvisa. Lo porterò sempre con me è un grande compagno un grande uomo.

