“Inesperti e impauriti”, che schiaffo di Bonucci ai compagni: il capitano dà la scossa al Milan con parole durissime

Il Milan è uscito dal Meazza con le ossa rotte. I rossoneri sono stati sconfitti 0-2 dall’Arsenal dimostrando di essere ancora inadatti al livello delle big d’Europa. Il Milan ha giocato un primo tempo orribile, dimostrandosi disattento e completamente in balia degli avversari che hanno colpito prima con Mkhitaryan e poi con Ramsey. Nella ripresa i rossoneri hanno acquisito un po’ di coraggio, senza però trovare la via del gol. Al termine della gara, Leonardo Bonucci ci ha messo la faccia, parlando da capitano e da leader. Il difensore ha messo a nudo le difficoltà della squadra senza mezzi termini:

“nel primo tempo è subentrata un po’ di paura, un po’ di ansia. Tutto fa esperienza. E’ difficile, però nel calcio tutto può succedere. Non possiamo non difendere e non attaccare da squadra, eravamo troppo corti tra i reparti, merito anche dell’Arsenal che ha corso tempo. Se andiamo a Londra con lo spirito del secondo tempo però possiamo fare risultato. Ci è mancato il coraggio di prenderci le responsabilità, sia nel possesso palla, sia nel chiudere le traiettorie di passaggio. Nel secondo abbiamo fatto meglio, abbiamo concesso a Welbeck una sola occasione su errore nostro. Potevamo fare meglio sui passaggi e i controlli. Abbiamo sbagliato in tanti tecnicamente, anche io, nel primo tempo eravamo troppo ansiosi. Nel secondo abbiamo osato di più e fatto qualcosa di buono, in queste partite serve coraggio, stasera abbiamo rischiato tanto, preso due gol evitabili, ma va dato merito all’Arsenal che ha giocato un bellissimo primo tempo”