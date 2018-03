Boeing: Hawaiian acquista 10 787 Dreamliner

Roma, 7 mar.(AdnKronos) – Hawaiian Airlines ha scelto il leader di mercato 787 Dreamliner come suo aereo principale per i voli di medio e lungo raggio. Ad annunciarlo sono Boeing e la compagnia che intende acquistare 10 aerei 787-9 per un valore di 2,82 miliardi di dollari a prezzi di listino e usufruire dei diritti d’acquisto per 10 ulteriori 787. Il vettore basato a Honolulu, che ha costantemente espanso il suo pluripremiato servizio collegando le isole Hawaii con l’Asia e il nord America, ha portato avanti una valutazione dettagliata dei requisiti necessari per il suo aereo.

Con la scelta del 787, Hawaiian sarà in grado di sfruttare il risparmio di carburante superiore caratteristico della famiglia Dreamliner, il range e le caratteristiche amate dai passeggeri per rafforzare i suoi operativi e aprire nuove rotte redditizie. Il vantaggio competitivo di Boeing è potenziato anche da Boeing Global Services. Hawaiian infatti utilizzerà una serie di nuovi servizi di supporto di BGS, compreso il Training and Initial Provisioning per assicurare un’entrata in servizio di successo e puntuale. Il 787-9 può trasportare fino a circa 290 passeggeri su voli a circa 14.140 km, usando il 20% in meno di carburante e con il 20% in meno di emissioni rispetto agli aerei che sostituisce.

‘L’efficienza operativa del Dreamliner e la guest experience superiore lo rendono l’aereo migliore per modernizzare la nostra flotta nel 2021 ed oltre”, ha commentato Peter Ingram, presidente e chief executive officer di Hawaiian Airlines. ‘Hawaiian Airlines ha avuto una traiettoria di crescita impressionante dal momento in cui ha ampliato il suo servizio da e per l’Asia e il nord America. Siamo felici che abbiano scelto il 787 Dreamliner per potenziare la prossima fase della loro espansione”, ha commentato Kevin McAllister, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes.