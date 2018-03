Bnp Paribas Reim: in 2017 volume transazioni sale a 4,8 mld

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – Bnp Paribas Real Estate Investment Management ha registrato un flusso di nuovi capitali pari a oltre 3,1 miliardi di euro nel 2017: di questi, oltre 1,7 miliardi di euro di nuovi capitali sottoscritti attraverso i fondi in gestione e 1,4 miliardi di mandati dedicati e ‘separate account’. Alla fine del 2017, Bnp Paribas Reim presentava asset gestiti in Europa per 27,4 miliardi di euro (+3,3 mld di euro rispetto al 2016): 12 mld di euro in Francia; 5,2 mld in Italia; 5 mld in Germania; 3,6 mld nel BeNeLux e 1,6 mld di euro negli altri Paesi in cui è presente. Il 75% degli investitori dei fondi gestiti da Bnp Paribas Reim è di tipo istituzionale.

Bnp Paribas Reim ha raggiunto nel 2017 un volume transato di circa 4,8 miliardi di euro (di cui 3,5 miliardi di investimenti e 1,3 miliardi di disinvestimenti) segnando un valore record. Bnp Paribas Reim investe prevalentemente in uffici (61%), retail (17%), residenziale (9%), immobili a uso misto (5%), e altre asset class come technical, healthcare, hotel e leisure (8%).

“L’essere parte di uno dei network immobiliari di maggior successo in Europa, insieme al focus sulla crescita di lungo periodo sono fattori che hanno contribuito alla forte crescita della nostra società. Siamo orgogliosi di aver potuto espandere il nostro business al di fuori della Francia e di creare nuovi mandati dedicati e separate account per investitori istituzionali”, commenta Barbara Knoflach, Global Head di Bnp Paribas Real Estate Investment Management.