Bnp Paribas Reim: in 2017 volume transazioni sale a 4,8 mld (2)

(AdnKronos) – La società fornisce servizi a 360 gradi che coprono l’intero ciclo di vita degli investimenti immobiliari in tutti i Paesi d’Europa e in tutti i settori. Con oltre 50 anni di esperienza, Bnp Paribas Reim offre investimenti di lungo termine nel settore immobiliare in Europa generando reddito e creando valore.

I professionisti immobiliari di Bnp Paribas Reim uniscono in sé competenze locali e pratiche globali, beneficiando di una solida rete immobiliare presente in tutta Europa. Le competenze della società coprono l’intero ciclo della gestione degli investimenti immobiliari, inclusa la definizione di strategie, ricerca di soluzioni, investimenti, sviluppo immobiliare, gestione patrimoniale, gestione del rischio e ricerca strategica.