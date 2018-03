Biathlon, Hofer e Windisch centrano la top ten nella sprint maschile di Kontiolahti: la vittoria a Shipulin

Hofer e Windisch nono e decimo nella sprint maschile di Kontiolahti, Shipulin sul gradino più alto del podio

Prima vittoria dell’anno per Anton Shipulin nella sprint maschile di Kontiolahti che ha aperto la settima tappa di Coppa del mondo. Il russo, perfetto al poligono di tiro, ha completato il percorso in 23’51″6, precedendo di 5″8 il lettone Andrejs Rastorguevits con zero errori, terza posizione per il francese Quentin Fillon Maillet a 17″3, anche lui esente da errori. Ottimo il comportamento dei due azzurri di punta: Lukas Hofer e Dominik Windisch sono finiti rispettivamente al nono e decimo posto con un errore a testa, e saranno sicuri protagonisti della mass start in programma domenica 11 marzo, mentre sabato 10 sono in programma la staffetta singola e la staffetta mista. Discreto anche il ventisettesimo posto di Thomas Bormolini. Da segnalare l’assenza in questa tappa di Martin Fourcade che rimane leader della genrale con 834 punti, mentre il rientrante Ole Einar Bjoerndalen è finito dodicesimo senza errori.

Ordine d’arrivo sprint maschile Kontiolahti (Fin):

1. Anton Shipulin (Rus) 0 23’51″6

2. Andrejs Rastorguevits (Let) 0 +5″8

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 0 +17″3

4. Johanne Boe (Nor) 2 +19″0

5. Arnd Peiffer (Ger) 1 +27″4

6. Simon Desthieux (Fra) 1 +28″3

7. Erik Lesser (Ger) 1 +30″6

8. Simone Schempp (Ger) +32″0

9. Lukas Hofer (Ita) 1 +35″2

10. Dominik Windisch (Ita) 1 +38″2

27. Thomas Bormolini (Ita) 1 +1’17″2