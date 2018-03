Benevento shock: “dopo la morte di Astori non giochiamo!”

Fiorentina e Benevento dovrebbero affrontarsi nel weekend, ma a quanto pare i beneventani non sono propensi a giocare l’incontro con la squadra di Davide Astori

La Fiorentina dopo una settimana drammatica dovrebbe giocare nel weekend contro il Benevento, condizionale d’obbligo. Come un fulmine a ciel sereno arrivano infatti oggi, nel giorno dei funerali di Davide Astori, le parole forti del tecnico del Benevento De Zerbi. “Siamo pronti a retrocedere anche domattina piuttosto che vincere in un momento così tragico. Sarebbe stato meglio non giocare contro la Fiorentina dopo tre giorni dal funerali di Astori. Abbiamo vissuto questa tragedia come se fosse un mio giocatore, chi sta in questo mondo sa cosa vuol dire stare in un ritiro. E quando viene a mancare una persona così è davvero pesante per tutti. Anche per noi”. De Zerbi è parso davvero deciso nelle sue esternazioni, determinato a voler rinviare l’incontro. La palla adesso passa alla Lega e sopratutto alla Fiorentina che al momento non si è espressa in merito al rinvio dell’incontro col Benevento. Qual è la miglior soluzione? Rinviare anche questa gara della Viola oppure tornare giocare è il miglior modo per onorare uno sportivo scomparso?