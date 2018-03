Concours d’Élégance Trofeo Salvarola Terme – Le bellezze su quattro ruote tagliano il traguardo della 19ª edizione

Si terrà il 17 e 18 marzo 2018 la diciannovesima edizione del Concours d’Élégance Trofeo Salvarola Terme, evento per auto da collezione di alta gamma, che vede come special guest il Registro FIAT Italiano

Un appuntamento irrinunciabile per gli amanti delle auto d’epoca, uno spettacolo imperdibile per chi sa apprezzare le cose belle, un concorso appassionante per gli equipaggi: è il Concours D’Élégance Trofeo Salvarola Terme – evento Motor Valley per auto da collezione di alta gamma di tuti i marchi – che torna ad affascinare coi suoi gioielli vintage il 17 e 18 marzo 2018. Special guest di questa edizione il Registro FIAT Italiano. Design inconfondibili, carrozzerie fiammanti, motori che hanno segnato un’epoca e case automobilistiche blasonate, tanto charme e un tocco di magia che solo il fascino dei tempi passati sa dare. Il Concorso, organizzato dalle Terme della Salvarola in collaborazione con la Terra delle Rosse, con il Museo Ferrari di Maranello, il Museo Casa Natale Enzo Ferrari di Modena, il Registro FIAT Italiano, l’azienda ceramica Casalgrande Padana, ACI Modena, la collaborazione di BPER Banca, i Comuni di Sassuolo e di Modena, la Provincia di Modena e il patrocinio del Comune di Maranello, celebra l’eccellenza delle migliori creazioni delle più prestigiose case automobilistiche italiane ed internazionali, e vedrà sfilare le vetture suddivise nelle varie classi aperte a tutti i marchi fino al 1975, quelle dello special guest FIAT e di Abarth.

Domenica 18 marzo si può cogliere l’occasione di partecipare come spettatori al suggestivo evento, per poter ammirare da vicino le bellissime auto storiche che di mattina sfileranno davanti al Comitato d’Onore a Salvarola Terme e saranno esaminate dalla prestigiosa Giuria. Nel primo pomeriggio le vetture raggiungeranno Piazza Roma nel cuore del centro storico di Modena, dove avverranno le premiazioni e saranno presenti anche le fiammanti auto contemporanee delle prestigiose case automobilistiche Ferrari, Maserati e Pagani. Oltre allo show delle Miss su quattro ruote, si può approfittare di qualche ora di relax alle Terme della Salvarola, che propongono un percorso di benessere tra le benefiche acque termali della SPA Balnea, con 5 tra vasche e piscine termali a diverse temperature con idromassaggi e giochi d’acqua, camminamenti vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi, luci colorate e zona relax, utilizzo della grande palestra attrezzata cardiofitness e assistenza medica (32 euro). È possibile pernottare la notte del 18 marzo all’Hotel Terme Salvarola quattro stelle che offre una giornata di benessere alla SPA Balnea (a partire da 69 euro per persona in camera doppia con pernottamento, prima colazione e 1 percorso benessere) o in un altro hotel a Modena (a partire da euro 60 per persona in camera doppia con pernottamento e prima colazione), e cogliere l’occasione per visitare il Museo Ferrari di Maranello e il Museo Casa Natale Enzo Ferrari di Modena con il nuovo allestimento, parte del quale dedicato al 120° anniversario della nascita di Enzo Ferrari (a pagamento, su richiesta).