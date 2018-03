Bella Hadid a Parigi… non sulle passerelle: la modella al Parco dei Principi accanto a Beckham [FOTO]

Bella Hadid è a Parigi per la settimana della moda, la bellissima indossatrice coglie l’occasione per recarsi al Parco dei Principi per la partita del Psg contro il Real Madrid

Bella Hadid è stata ieri sera al Parco dei Principi a vedere la partita valida del ritorno degli ottavi di Champions League del Psg contro il Real Madrid (finita sul risultato di 2-1 per i Blancos). La meravigliosa indossatrice accanto a David Beckham era a Parigi per la settimana della moda di cui è protagonista insieme alla sorella Gigi. La Hadid sfoggiava un look discreto rispetto agli outfit che di solito indossa. Un piumino nero lucido ed una sciarpa intorno al collo la proteggevano dal freddo ed una pettinatura raccolta faceva risaltare i suoi lineamenti perfetti. Scorri la gallery per vedere più foto.

This slideshow requires JavaScript.