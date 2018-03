Belen meravigliosa a ‘C’è Posta per te’, brand e dettagli del vestito indossato dalla Rodriguez [FOTO]

Belen Rodriguez appare nell’ottava puntata di “C’è Posta per Te” con un vestito che le dona: ecco chi è lo stilista che ha firmato l’abito dell’argentina

Belen Rodriguez sarà presente nella prossima puntata di “C’è Posta per Te“. La showgirl, insieme all’attuale fidanzato Andrea Iannone, è stata invitata nel programma di Maria De Filippi dove i mittenti della posta recapitatale non sono altro che Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. I due Vip faranno uno scherzo all’argentina ed al pilota che non si aspettano di essere stati chiamati proprio da loro. Oltre al divertente sketch che i due presentatori di Striscia La Notizia metteranno in scena, quello che catturerà l’attenzione del pubblico sarà come di consueto la bellezza di Belen. La soubrette per l’occasione ha indossato un mini abito nero caratterizzato da frange, sia sulle maniche che sulla gonna. Il vestito è impreziosito da applicazioni sia sulla cintura che sulle spalle. Non ancora disponibile da acquistare online, l’abito è firmato Elisabetta Franchi. Nel lookbook della collezione il vestito è presente solo in bianco e non in nero come quello indossato dalla bellissima argentina. Il mini-dress di Belen fa parte della collezione primavera-estate 2018 del marchio e perciò se avete intenzione di acquistarlo dovrete attendere solo un altro po’.

