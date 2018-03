Belen incinta? Niente tv e frasi dolci a Iannone: tutti gli indizi che la vogliono in dolce attesa

Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone? La showgirl argentina secondo le voci potrebbe essere in dolce attesa del suo secondogenito

Belen Rodriguez ed Andrea Iannone sembrano sempre più affiatati. La coppia più “gossippata” del panorama italiano è ai clamori della cronaca per una novità eclatante: la showgirl argentina sarebbe incinta del fidanzato. Secondo Nuovo Tv infatti la bella soubrette, tornata recentemente da un viaggio in Qatar, sarebbe in dolce attesa del suo secondogenito. Dopo il figlio avuto da Stefano De Martino, il piccolo Santiago, Belen (che si trasferirà presto a Lugano nella casa svizzera del pilota) potrebbe avere presto un altro bambino. Le prove? La Rodriguez avrebbe rinunciato a condurre il Grande Fratello in partenza ad aprile per rallentare i ritmi lavorativi. Ecco cosa si legge sul rotocalco: