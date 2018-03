Bce: Rimeu (La Française), rivedrà leggermente al rialzo stime crescita

Milano, 7 mar. (AdnKronos) – “A nostro avviso, la Bce rivedrà leggermente al rialzo le stime di crescita (dal 2,3% al 2,4% ) e di inflazione armonizzata (dall’1,4% all’1,5%) per il 2018”. Lo afferma François Rimeu, Head of Cross Asset and Absolute Return dell’asset manager La Française, in vista dell’appuntamento di domani della Banca centrale europea. “La revisione – sottolinea – non sorprenderà tuttavia il mercato, dal momento che le proiezioni macroeconomiche della Banca centrale sono attualmente al di sotto del consenso.

“Sappiamo che la Bce agirebbe sul fronte del Qe qualora si verificasse un peggioramento dell’outlook, ma non è necessario essere espliciti in un momento in cui la crescita appare molto forte. Un approccio simile potrebbe essere visto come un atteggiamento piuttosto ‘da falco’. Non prevediamo – aggiunge ancora – l’emergere di nuove informazioni circa l’eventualità che la Bce si fermi all’improvviso a settembre o opti per un rallentamento del ritmo di acquisti mensile dei titoli di Stato durante il quarto trimestre del 2018”.

L’economista infine sottolinea che “non ci aspettiamo nuove informazioni riguardo al significato esatto del ‘ben oltre la fine del Qe’; il mercato è attualmente proiettato verso un orizzonte di 6 mesi”.