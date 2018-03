Basket – Mondiali U17 femminili: sorteggiati i gironi, ecco le avversarie dell’Italia

Mondiale Under 17 Femminile (Minsk, 21-29 luglio 2018). Italia sorteggiata nel girone con Stati Uniti, Cina e Mali

Si è svolto questa mattina a Minsk il sorteggio dei gironi del Mondiale Under 17 Femminile che si giocherà dal 21 al 29 luglio nella capitale della Bielorussia. L’Italia, che partiva dalla fascia 2, è stata inserita nel gruppo A con Stati Uniti, Mali e Cina: curiosamente, si tratta delle stesse tre avversarie affrontate dalle Azzurre nella prima fase del Mondiale Under 19 che si è tenuto la scorsa estate a Udine. La squadra di Roberto Riccardi si è qualificata per il Mondiale vincendo la medaglia di Bronzo all’Europeo Under 16 di Bourges, decima medaglia vinta negli ultimi dieci anni da una nostra Nazionale Giovanile Femminile. Quello di Minsk sarà il sesto Mondiale a partire dal 2011 dopo quelli di Puerto Montt (Cile), Amsterdam (Paesi Bassi), Klatovy Gary (Repubblica Ceca), Saragozza (Spagna) e Udine. Quanto alla formula, tutte le squadre accedono agli ottavi di finale al termine della prima fase (21-25 luglio). L’Italia incrocia il girone A, che vede in campo Francia, Giappone, Bielorussia e Colombia.