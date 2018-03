Basket, la Virtus Bologna lavora al rientro di Gentile: nel mirino la gara dell’ex contro Milano

Alessandro Gentile potrebbe tornare a disposizione della Virtus Bologna per la gara di domenica contro l’Olimpia Milano, sua ex squadra: gara sentitissima per la guardia che sta tentando il tutto per tutto per esserci

Alessandro Gentile lavora al rientro in campo. La Virtus Bologna potrebbe presto riavere a disposizione una delle sue punte di diamante dopo l’infortunio al flessore. Lo staff medico della società emiliana, secondo quanto rivelato dal Corriere dello sport, sta pensando al ritorno in campo di Gentile per una gara non come tutte le altre. Si valuta infatti il rientro per il personalissimo derby della guardia azzurra contro la sua ex squadra, l’Olimpia Milano, match in programma questa domenica proprio in quel di Bologna. La Virtus deve imperativamente ribattere colpo su colpo alle avversarie che la tallonano in classifica alla ricerca di un posto nei playoff ed il ritorno di Alessandro Gentile potrà certamente essere d’aiuto in tal senso.