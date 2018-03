Banche Venete: Lista Zaia, si riapra Commissione parlamentare d’inchiesta

Venezia, 9 mar. (AdnKronos) – ‘Ai parlamentari veneti neo eletti rivolgo un appello preciso: di fronte alla gravità dei fatti che hanno colpito il sistema bancario veneto e in particolar modo i risparmiatori, è necessario intervenire immediatamente e con forza. Senza indugio alcuno, si dia l’avvio a una nuova Commissione parlamentare d’inchiesta che riprenda e superi quanto fatto dalla Commissione presieduta dall’allora senatore Casini nel corso della precedente legislatura”. Sono le dichiarazioni del Consigliere regionale Luciano Sandonà (Zaia Presidente).

‘In questo senso, è pronta una Risoluzione che sarà presentata e votata dall’Aula e che conterrà un invito chiaro indirizzato ai nuovi deputati e ai nuovi senatori veneti. La Commissione d’inchiesta presieduta da Pierferdinando Casini ha rappresentato solo un tentativo di fare luce sulle crisi del credito, in particolare sulle vicende che hanno complito gli istituti veneti. Un tentativo a nostro giudizio timido ed inconcludente: prova ne sia che non si è trovato l’equilibrio su una relazione finale”, sottolinea.