Banche Venete: Lista Zaia, si riapra Commissione parlamentare d’inchiesta (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “E soprattutto, rimangono ancora aperti troppi temi delicati, con particolare riferimento ai fatti che hanno colpito il nostro territorio: il profilo delle responsabilità, il ristoro a favore degli oltre 200mila risparmiatori e delle migliaia di aziende che hanno subito un danno da questa situazione, il ruolo della vigilanza. Sono solo alcuni esempi di una ‘grande incompiuta’ come effettivamente possiamo considerare quella Commissione che ha lasciato sul tavolo e infilato sotto il tappeto troppi temi scottanti e troppe questioni aperte, una pagina tra le più dolenti di tradimento del risparmio”, spiega.

‘Le Commissioni parlamentari d’inchiesta hanno grandi poteri – ribadisce in conclusione il Consigliere Sandonà – che si affiancano e che sono paragonabili a quelli della Magistratura. I neo eletti si facciano parte diligente e inizino fin da subito a riaprire nella sede opportuna il tema ed a proporre una soluzione ad un problema che non può più essere evitato o eluso”