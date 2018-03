Banche venete: De Poli (Nci-Udc), garantire risarcimenti a risparmiatori truffati

Padova, 9 mar. (AdnKronos) – “Dalla Commissione d’inchiesta, seppure nel ritardo della sua istituzione e nei tempi stretti legati alla fine della legislatura, sono emerse per la prima volta le falle della vigilanza. Si tratta di un quadro che, a mio avviso, rende necessario e non rinviabile un intervento immediato di ristoro da parte del Governo a tutti i risparmiatori, compresi i piccoli azionisti, che non sono stati tutelati. La nostra posizione è chiara: qualsiasi vittima, sia esso risparmiatore o piccola impresa, va risarcita”. Lo afferma il senatore Antonio De Poli (Noi con l’Italia UDC) che, intervenendo nel dibattito sulle banche venete, aggiunge: “Lo Stato ha messo a disposizione un fondo per risarcire gli azionisti truffati. In Parlamento dobbiamo batterci affinché questa misura venga garantita a tutti i risparmiatori vittime di frodi”.