Banche Venete: Commissione, Regione dia sostegno a cittadini veneti e sistema giustizia

Venezia, 30 mar. (AdnKronos) – ‘La Regione dia sostegno ai cittadini veneti e al sistema giustizia per affrontare e concludere le vertenze con Veneto Banca e BPVi”. A chiederlo con una mozione sono la presidente della Commissione Banche a palazzo Ferro Fini Giovanna Negro e i consiglieri Sergio Berlato (FdI), Maurizio Conte (Veneto per l’Autonomia), Franco Gidoni (Lega Nord), Antonio Guadagnini (Siamo Veneto), Piero Ruzzante (Leu), Luciano Sandonà (lista Zaia), Simone Scarabel (M5s), Claudio Sinigaglia (Pd).

‘Nel 2015 è scoppiato in tutta la sua gravità il caso di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza creando un enorme dramma economico e sociale. I cittadini-risparmiatori veneti si trovano con la perdita secca media di oltre l’80 per cento delle loro azioni ‘ spiega Negro ‘ è notizia di questi giorni il passaggio del processo di Veneto Banca dalla competenza della Procura di Roma a quella di Treviso. Per il processo BPVi il Tribunale di Vicenza sta affrontando un’enorme mole di lavoro con oltre 1800 pratiche di ricorso, dunque anche il Tribunale di Treviso si vedrà presto sommerso di pratiche, ma essendo già trascorsi due anni il rischio è di arrivare alla prescrizione di diversi reati”.