Balotelli tradisce (anche) Clelia? Mario risponde avvelenato alle accuse: “questa volta non sarà semplice mettermi in cattiva luce”

Mario Balotelli è diventato a settembre di nuovo padre. Dopo la figlia Pia, avuta dall’ex fidanzata Raffaella Fico, il calciatore ha avuto il suo secondogenito: Lion. Il piccolo è nato dalla relazione dell’attaccante del Nizza con una certa Clelia con cui però SuperMario non è mai apparso in atteggiamenti intimi. Nell’ultimo numero del giornale di gossip ‘Chi‘ si legge che Balotelli si sarebbe allontanato dalla madre del suo secondo figlio a causa di un tradimento. Una notizia a cui Mario si ribella con un post Instagram perentorio.

Ah quindi sono single perchè secondo il giornale ”chi” avrei fatto le corna alla madre di mio figlio con non co chi?! Quando? Ma chi vi dice queste idiozie? Chi vi ha mai detto che io fossi mai stato fidanzato con questa ragazza? Non è perchè non parlo della mia vita privata che siete liberi di scrivere ciò che volete!!! Ma non vi vergognate a scrivere cose del genere senza manco essere sicuri su ciò che succede o è successo? Chi schifo di circolo di informazione c’è in Italia? Cercate un modo per rimettermi sotto la cattiva luce? Buona fortuna! Questa volta non sarà semplice.