Balotelli e la politica: duro attacco a Salvini ed al suo senatore di colore Iwobi, risposte furenti dei leghisti!

Mario Balotelli prosegue nella sua crociata anti-razzista criticando molto duramente il neo senatore nero Toni Iwobi eletto nel partito di Salvini

“Forse sono cieco io o forse non gliel’hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!!!” Mario Balotelli sbotta su Instagram. L’obiettivo del suo sfogo è il primo senatore nero Toni Iwobi, 62 anni, eletto con la Lega di Salvini. Proprio la scelta del partito è finita nel mirino di Super Mario. Salvini è infatti noto per le posizioni in merito agli extracomunitari che giungono in Italia e Balotelli è parso alquanto “stranito” nel vedere che un uomo di colore qual è Toni Iwobi abbia potuto appoggiare alcune politiche estremiste come quelle della Lega. Balotelli ha dunque espresso il proprio punto di vista sui social a pochi giorni dalla sua visita ai richiedenti asilo al San Riccardo Pampuri di Brescia. Super Mario si dimostra ancora una volta vicino ai problemi dell’Italia come ad esempio la piaga del razzismo. Il senatore Iwobi ha risposto in mattinata alle dichiarazioni di Balotelli: “Devo pensare al mio compito, ci sono cose più importanti. Spero che Balotelli si limiti a fare il lavoro che è bravo a fare”, ha dichiarato a Radio Capital. Ancor più duro Salvini nella sua replica via Twitter: “Balotelli, non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo”.