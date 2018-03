Balotelli massacra Dani Alves: ha infangato la memoria di Astori!

Mario Balotelli duro contro Dani Alves dopo le sue esternazioni post morte di Astori, parole davvero fredde quelle del brasiliano criticato aspramente da Super Mario

Mario Balotelli in versione “opinionista”. Quest’oggi Super Mario ha dapprima criticato aspramente l’elezione del senatore Iwobi al fianco di Matteo Salvini, successivamente è tornato sulla morte di Astori, attaccando stavolta Dani Alves reo d’aver commentato in modo inappropriato la triste notizia del decesso del calciatore viola. All’interno di una diretta Instagram con “Damiano Er Faina” infatti, Balotelli non ha lesinato critiche nei confronti di Dani Alves. Quest’ultimo aveva parlato in modo molto distaccato dell’accaduto: “non ne siamo stati perturbati più di tanto perché non lo conoscevamo molto. Sono addolorato per la sua famiglia. Penso che Davide abbia fatto quel che doveva in questo mondo caotico e che ormai sia in un mondo migliore. Nel mondo però ogni giorno muoiono di fame migliaia di bambini che non ricevono altrettanta attenzione. E sono invece altrettanto importanti. Tutti dobbiamo morire prima o poi perché siamo di passaggio. Magari siamo tristi, ma non di certo come i suoi famigliari”

Balotelli non ha preso bene queste dichiarazioni nei confronti del suo ex compagno di Nazionale: “Non ha detto una cazzata, ma poteva risparmiarselo. Doveva fare le condoglianze e basta, mica dire cazzate. I commenti non possono essere quelli di fronte alla morte. Ha detto cose che non c’entrano un cazzo. Astori, tra l’altro, era un bravo ragazzo, educato, lo dico perché c’ho giocato in Nazionale. Purtroppo non potrò andare ai funerali perché ho allenamento, altrimenti avrei preso la macchina e io sarei andato. E’ una cosa che è successa nonostante i controlli che noi calciatori facciamo una volta al mese, fa paura pensarci perché era a letto che non aveva niente, è troppo facile andare in cielo”. Insomma, di certo le dichiarazioni fredde di Dani Alves non sono passate inosservate.