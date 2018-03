Balotelli, è già crisi con Clelia? Mario avrebbe tradito la madre di suo figlio Lion

Mario Balotelli amorevole papà, ma compagno imperfetto: secondo le voci di gossip tra lui e la mamma di suo figlio Lion non correrebbe più buon sangue

Mario Balotelli e la nuova compagna Clelia già in crisi? Secondo la rivista ‘Chi’ la coppia avrebbe smesso addirittura di parlarsi. La madre del secondogenito di SuperMario (Lion, nato a settembre) e il calciatore non sarebbero più in buoni rapporti per un tradimento da parte dell’attaccante del Nizza. Balotelli nell’ultimo periodo ha al contrario messo in mostra il suo lato paterno sui social su cui condivide immagini con i suoi due bambini, Pia avuta da Raffaella Fico e Lion avuto appunto da Clelia.