Atletico Madrid derubato: ladri incappucciati saccheggiano lo store [FOTO]

Atletico Madrid sorpreso dai ladri che si sono introdotti all’interno dello store del Wanda Metropolitano saccheggiando il negozio e distruggendo le serrande

Brutto risveglio per l’Atletico Madrid. Lo store ufficiale del club presso lo stadio Wanda Metropolitano, è stato saccheggiato nella notte da alcuni malviventi. Quattro uomini incappucciati si sarebbero introdotti all’interno del negozio derubandolo e distruggendo le serrande esterne. Dallo store sono state rubate sciarpe, maglie ufficiali, felpe e polo del club. I malviventi sarebbero stati ripresi da alcune telecamere di sorveglianza e la polizia locale è già al lavoro per identificarli. Domani allo stadio Wanda Metropolitano andrà in scena la gara di ritorno di Europa League contro la Lokomotiv ed ora in fretta e furia si sta tentando di ripristinare la situazione dello store.